Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen 'Ücretsiz Hasta Ulaşım Hizmeti', kanser tedavisi gören vatandaşların hastane ulaşımında önemli bir destek oldu. 'Şifa Yolunda Birlikte' sloganıyla yürütülen hizmet kapsamında, hastalar evlerinden alınarak il sınırlarındaki onkoloji merkezlerine götürülüyor, tedavi sonrası yeniden evlerine bırakılıyor.

Tekirdağ'ın 11 ilçesini kapsayan uygulamada, 2025 yılının son üç ayında 471 hastaya ulaşım desteği sağlanırken, 2026 yılının mayıs ayına kadar olan süreçte ise 639 hasta daha hizmetten yararlandı. Böylece ücretsiz hasta ulaşım hizmetinden faydalanan toplam onkoloji hastası sayısı bin 110'a ulaştı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen hizmetle, hastaların tedavi sürecindeki ulaşım stresi ve maddi yükünün azaltılması hedefleniyor. Hastalar ve bir refakatçileri, özel tahsis edilen araçlarla güvenli şekilde hastanelere ulaştırılıyor. Özellikle bağışıklık sistemi hassas olan hastalar için toplu taşıma kaynaklı enfeksiyon riskinin azaltılması açısından uygulamanın önemli bir kolaylık sunduğu belirtildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, vatandaşların en zor dönemlerinde yanlarında olmayı görev bildiklerini belirterek, 'Tedavi sürecindeki yorgunluklara bir de yol stresi eklenmesin istedik. Amacımız sadece ulaşım sağlamak değil, hastalarımıza bu zorlu süreçte moral vermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Sağlıklı bir gelecek için her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Ücretsiz hasta ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, hafta içi mesai saatlerinde 0850 459 33 59 numaralı hattı veya ALO 153 Candan Çözüm Merkezi'ni arayarak randevu oluşturabildiği öğrenildi. Ağır hastalar için ise Büyükşehir Belediyesinin ambulans hizmetlerinin sürdüğü belirtildi.