Tahtalı ve Yaylacık mahallelerinde gerçekleştirilen müdahalelerde, izinsiz olarak inşa edilen yapılar ortadan kaldırıldı.

İlk olarak Tahtalı Mahallesi’nde 800 metrekarelik tarım arazisine yapılan kaçak bina ekipler tarafından yıkıldı. Çalışmalar sırasında çevik kuvvet ve zabıta ekipleri güvenliği sağladı. Ardından ekipler Yaylacık Mahallesi’ne geçti. Burada daha önce 4 Ocak 2024’te yıkımı yapılan 1000 metrekarelik kaçak fabrikanın olduğu alanda yeniden yapılaşmayı önlemek amacıyla zemin kullanılmaz hale getirildi.

Nilüfer Belediyesi, tarım arazilerini korumak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.