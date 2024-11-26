Nilüfer’de tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen bin metrekarelik depo, Nilüfer Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Nilüfer Belediyesi, ilçe genelindeki kaçak yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Belediye ekipleri, son olarak Tahtalı Mahallesi’nde tespit edilen ve tarım arazisi üzerine ruhsatsız olarak inşa edilen bin metrekarelik depoyu kontrollü şekilde yıktı.

Yıkım çalışmaları öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ve zabıta ekipleri, operasyonun herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan tamamlanmasını sağladı.