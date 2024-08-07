Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Tahtalı Mahallesi'nde tarım alanına yapılan ve denetimlerde kaçak olduğu tespit edilen 4 işyeri, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, imara aykırı yapılarla mücadelesine devam ediyor. Özellikle verimli tarım alanları üzerine inşa edilen ve kent estetiğine de zarar veren yapılarla mücadele sürüyor. Nilüfer Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün çalışmalarının yanı sıra vatandaş ihbarlarını da değerlendiren Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, ruhsatsız olduğu tespit edilen yapıları yıkıyor.

Son olarak Tahtalı Mahallesi’nde kaçak olduğu tespit edilen işyerlerine, gerekli yaptırımlar uygulandı. Tahtalı Mahallesi’nde bulunan biri 300 metrekarelik, ikisi 1000, bir diğeri ise 325 metrekarelik kaçak ticari bina yıkıldı.

Nilüfer’de kaçak yapılarla mücadele önümüzdeki günlerde de devam edecek.

