Hal esnafının tepkisini çeken ihalede, kira bedellerini artırmak amacıyla Mudanya Belediyesi'nin iştiraki olan Mudaş da teklif verdi. Mudaş'ın ihaleye katılmasıyla birlikte kira rakamları yükselirken, daha önce emlak ofisi olarak kullanılan işyerlerinden biri 55 bin lira bedelle Mudaş'a kiralandı. Eski kiracı olan emlak işletmecisi ise ihale sürecinden çekilmek zorunda kaldı.

Tepkilerin bir diğer odağı ise Tarihi Çınaraltı Kıraathanesi'nin ihalesi oldu. İddiaya göre Mudaş, burada da teklifini 180 bin liraya kadar yükselterek mevcut kiracıyı zor durumda bıraktı.

Gerçekleştirilen ihalede, Mudanya Belediyesi'ne ait işyerleri için yine belediyeye bağlı şirket olan Mudaş'ın teklif vermesi tartışmalara neden oldu. İşyeri sahipleri, Mudanya Belediyesi'nin kendi iştirakini ihaleye dahil etmesinin usulsüzlük oluşturduğunu öne sürerek konuyu yargıya taşıyacaklarını iddia etti. Belediye şirketlerinin ihaleye katılmasının kanunen engel teşkil etmediği belirtilirken, ihale sürecinin rekabet ve eşitlik ilkeleri açısından tartışmalı olduğu ifade edildi. Esnaf, "Mudanya Belediyesi'ne bağlı Mudaş'ın bu ihaleye katılması rekabet ilkesini zedeliyor. Kanuni haklarımızı kullanarak yargıya başvuracağız. Mudaş'ın zarar edip etmediğini sorgulayan yok. Belediye burada esnafın sesini duymuyor" ifadelerini kullandı.