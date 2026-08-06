Olay, Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. (62) ile komşusu Yakup Açıkgöz (64) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.T., yanında bulunan silahla Yakup Açıkgöz'e ateş etti. Ağır yaralanan Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada E.F. de yaralandı.

Olay sırasında S.T.'nin, Yakup Açıkgöz'e ait ev ve aracı da ateşe verdiği öne sürüldü. Çıkan yangın esnasında vücudunda yanıklar oluşan D.A. da yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ateşe verilen araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde de büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından şüpheli S.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Köyde güvenlik önlemleri alan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.