Küçük yaşta yeteneği keşfedilerek müzik yaşamına başlayan keman sanatçısı Arda Çaşka, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde verdiği konserde alkışları topladı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, MEM Genç Sahne Konserleri çerçevesinde genç yetenekleri müzik tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Müziğe olan yeteneği küçük yaşta keşfedilen ve 9 yaşından bu yana Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda çalışmalarını yürüten Arda Çaşka, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde konser verdi. Çağdaş Özkan’ın piyanoda eşlik ettiği konserde, Arda Çaşka, performansıyla izleyenleri mest etti. Hans Sitt, Leopold Dancla, Joseph Bloch, Alfred Moffat, Friedrich Seitz, gibi ünlü müzik insanlarının bestelerini başarıyla çalan Arda Çaşka, geceye katılanlardan büyük alkış aldı. Konser sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de Çaşka’yı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.