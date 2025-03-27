Bu kapsamda, Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi, Burak Berk Kreşi ve Gündüz Bakımevi ile Çamlıca Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinliklerde, 4 - 6 yaş arasındaki çocuklara geri dönüşümün önemi ve atıkların doğru şekilde nasıl yönetileceği anlatıldı.

Çocuklar, öncelikle atık ve geri dönüşüm malzemelerinin farklarını öğrendi. Ardından, konuyu pekiştirmek amacıyla eğitici bir video izlediler.

Etkinlikler, ambalaj atıkları ile yapılan oyunlarla çocuklara eğlenceli bir şekilde geri dönüşüm konusunda bilgi verildi.