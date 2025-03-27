Bu kapsamda, Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi, Burak Berk Kreşi ve Gündüz Bakımevi ile Çamlıca Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinliklerde, 4 - 6 yaş arasındaki çocuklara geri dönüşümün önemi ve atıkların doğru şekilde nasıl yönetileceği anlatıldı.

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Çocuklar, öncelikle atık ve geri dönüşüm malzemelerinin farklarını öğrendi. Ardından, konuyu pekiştirmek amacıyla eğitici bir video izlediler.

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Etkinlikler, ambalaj atıkları ile yapılan oyunlarla çocuklara eğlenceli bir şekilde geri dönüşüm konusunda bilgi verildi.

Kaynak: Bülten