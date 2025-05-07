Dokuz aylık eğitimin ardından sahneye çıkan kursiyerler, ilk performanslarını keman ve piyano dinletisiyle Uğur Mumcu Sahnesi’nde sergiledi. Büyük bir özveriyle eğitim alan öğrenciler, aileleri ve eğitmenlerinin eşliğinde sahnedeki yerlerini alarak hünerlerini gösterdi.

Piyano ve keman kurslarında eğitim alan farklı yaş gruplarından öğrenciler, hem heyecanlarını hem de öğrendiklerini başarıyla yansıttı. Performanslara, öğretmenleri Sıla Arsever ve Salthan Uğur da sahnede eşlik etti. Salonun büyük kısmını dolduran aileler, yakınlarının sergilediği performansları dikkatle ve gururla izledi. Alkışlarla desteklenen kursiyerler, kısa sürede kazandıkları müzikal becerileriyle izleyenlerden tam not aldı.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nurgül Işık, konserin sonunda eğitmenlere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederken, öğrencilere katılım belgelerini takdim etti. Yıl sonu konserleri 17 Mayıs’a kadar devam edecek. Her biri farklı enstrümanlara odaklanan dinletilerle zenginleşecek olan program, ritim, keman ve piyano ağırlıklı özel bir konserle sona erecek.