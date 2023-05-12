Nilüfer Belediyesi’nin İhsaniye Mahallesi’nde oluşturduğu Mini Bostan’da öğrenciler, fide dikti. Yerel tohumlardan yetiştirilen domates, biber ve çilek fidelerini toprakla buluşturan öğrenciler farklı bir deneyim edindi.

Nilüfer Belediyesi’nin, şehir hayatı yaşayanlara küçük çaplı da olsa tarım yapma imkanı sunmak amacıyla kent merkezinde hayata geçirdiği Mini Bostanlar, çocukları da tarımla buluşturuyor. Nilüfer’deki mahalle bostanlarından biri olan İhsaniye Mini Bostan da küçük misafirlerini ağırladı. Vahide Aktuğ Ortaokulu ve Cavit Çağlar Ortaokulu öğrencileri “Şehrimiz Bursa” dersinde Bursa’nın tarımı ve ekonomisi konusunu, İhsaniye Mahallesi’ndeki Mini Bostan’da uygulamalı olarak işledi. Öğrenciler, Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün temin ettiği çilek, domates ve biber fidelerini dikti. Nilüfer Belediyesi çalışanlarının yönlendirmesiyle fideleri toprakla buluşturan öğrencilerin çoğu böyle bir deneyimi ilk kez yaşadı. Yerel tohumlar hakkında da bilgilenen öğrenciler, mini bostanda keyifli bir ders işledi.