Nilüfer Belediyesi’nin destekleriyle kurulan Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin (NİLKOOP), tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve kalkınma konusunda yapılacak çalışmalar ve yol haritası ele aldı.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Tesisinde düzenlenen toplantıda, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kalkınması masaya yatırıldı. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir, CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa eski Milletvekili İlhan Demiröz, NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz, TMMOB Gıda Mühendisleri Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Katılımcılar, tarımın geleceği ve karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gençlerin tarımdan uzaklaşması ve ekilmeyen toprakların artması nedeniyle harekete geçtiklerini açıkladı. Nilüfer’in verimli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, "Gençler çeşitli sebeplerden dolayı tarım dışına kayıyor ve topraklar ekilmez hale geliyor. Biz ’köylü milletin efendisi’ anlayışıyla hareket ederek bu durumu değiştirmek istiyoruz" dedi. Çözüm olarak kooperatifleşmeye önem verdiklerini belirten Başkan Özdemir, "Belediye ve NİLKOOP olarak, mühendislik desteği ile tarımı hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Çiftçinin yeniden üretime başlamasını ve şehre göç eden gençlerin geri dönmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tarımda milli bir politika oluşturması gerektiğini vurgulayan CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de, "İktidarlar değişse de politika değişmemeli. Ülkenin en büyük beka sorunu, tarımdır. İthalat ile hiçbir şeyi çözemezsiniz. Hangi ürünün nerede, ne kadar ekileceği belirlenerek bir plan yapılmalı" diye konuştu. Erhan Adem, Şadi Özdemir başkanlığında Nilüfer’de tarım konusunda iyi işler yapılacağına inandığını dile getirerek, destek sözü verdi.

Nilüfer Belediyesi’nin tarım konusunda ciddi anlamda birikime ve imkanlara sahip olduğunu kaydeden CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise şunları söyledi: “Bu bilgi ve birikimi çiftçi ve tüketici yararına hayata geçirmek çok önemli. Nilüfer, Türkiye’deki birçok yerden çok daha şanslı. Üniversite, sivil toplum ve belediye iş birliği ile daha başarılı olunacağına inanıyorum. Bu toplantıyı bir sürecin başlangıcı olarak görüyoruz Yarın ne yapacağımızı şimdiden düşünmek kıymetli. Biz de bu konuda her zaman belediyemizin yanında olacağız."

NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz da kırsal kalkınmaya yönelik bir adımlar atacaklarını duyurdu. NİLKOOP’un çiftçi ve üreticilerle iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir çalıştay düzenleyeceğini belirten Ayyılmaz, "Ürün ekiminden hasada, satış ve pazarlamaya kadar tüm süreçleri üreticilerimizin katılımıyla ele alacağız" dedi.