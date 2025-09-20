Olay Nilüfer ilçesi, Kızılcıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir siteye ait istinat duvarı çökünce site sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İlk incelemelere göre yıkılmaya, su hatlarında meydana gelen kaçak nedeniyle toprağın şişip duvara baskı yapmasının yol açtığı belirtildi. Site sakinleri binaya zarar gelmesinden endişe ederken, uzmanlar duvar ile binanın temeli arasında bağlantı olmadığını vurguladı.



O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Belediye ekipleri olay sonrası inceleme yaptı. Hazırlanan raporda kolonlarda ve taşıyıcı aksamlarında herhangi bir sorun olmadığı, binalarda tek bir çatlak dahi bulunmadığı tespit edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.