Bu etkinlikler, Türkiye'nin farklı illerinde halk sağlığı sorunlarını yerinde gözlemlemek ve yetkililerden bilgi almak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Son olarak Bursa, İzmir ve Çanakkale'den sonra Nilüfer'de yapılan seminere, Nilüfer Belediyesi Barış Meclisi ev sahipliği yaptı. Burada Başkan Şadi Özdemir, halk sağlığı asistanları ile bir araya gelerek belediyenin sağlıkla ilgili projeleri hakkında bilgi verdi. Toplantıya Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Serpil Altun, Emre Karagöz, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alparslan Türkkan ve Gaziantep Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Okşan Çalıkoğlu da katıldı.

Başkan Özdemir, yerel yönetimlerin sağlık alanındaki rolünü vurgulayarak, belediyenin gençlere yönelik yatırımlarını ve sağlık projelerini aktardı. Özdemir, "Aile sağlık merkezlerine önemli destek veriyoruz. Seksenden fazla doktor burada görev yapıyor. Ayrıca Alzheimer hasta konuk evimiz, huzurevlerimiz ve Olgun Gençlik Merkezlerimiz bulunuyor. Bu projeleri genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne de değinen Özdemir, "Sokak hayvanlarının yaşam hakkı da önemlidir" ifadesini kullandı. Gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Özdemir, "Gençlerimize eğitim hayatları boyunca ve sonrasında da destek olmayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Bursa'da halk sağlığı konusunda artan farkındalığa dikkat çekerek, "Koruyucu bir sağlık sistemi oluşturulmalı" dedi.

Seminerin ardından heyet, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti. Bu buluşma, yerel yönetimlerin sağlık alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve bilgi alışverişini artırmak açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.