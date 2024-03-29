Nilüfer Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Ertuğrul Mahallesi’nde ‘Öğrenci Yurdu’ yapılması ve işletilmesine ilişkin protokol imzaladı.

Uludağ Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan ve bir öğrenci kenti olan Nilüfer’de gençlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çeşitli çözümler üreten Nilüfer Belediyesi, kente yeni yurtlar kazandırıyor. Bu kapsamda Ertuğrul Mahallesi’nde 2 bin metrekarelik belediye hizmet alanı, yüksek öğrenim öğrenci yurdu yapılması amacıyla Türk Eğitim Vakfı’na tahsis edildi. Projesi, inşaatı ve işletmesi Türk Eğitim Vakfı tarafından yapılacak öğrenci yurdu için taraflar arasında protokol imzalandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ve TEV Yönetim Kurulu Üyesi A. Fatma Dilek Mutuş’un imzaladığı protokol, Nilüfer Belediyesi Halkevi’nde gerçekleşti. Yurtların yetersizliği ve kiralardaki fahiş artış nedeniyle üniversite eğitimi için Bursa’ya gelen gençlerin ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak gerekirse huzurevi gibi uygun kamu binalarını öğrencilere açarak geçici çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. Ancak kalıcı çözüm üretmek için de arsa tahsis ederek ve yatırımcı desteği arayarak kente yeni yurtlar kazandırmaya çabaladıklarını ifade eden Başkan Erdem, “Bu çabalarımızın sonucunda Türk Eğitim Vakfı ile bir araya gelerek Nilüfer’e 300 öğrenci kapasiteli bir kız öğrenci yurdu kazandıracağız. Bu işbirliği öğrencilerin barınma sorununun çözümüne önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Taşkın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mutuş ise, Bursa’da yeni bir eğitim yatırım gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Protokol imza töreninde TEV Yöneticileri ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

20 yıllık süreyi kapsayan protokol kapsamında; 2 yıl içerisinde yurt binasının projesi tamamlanarak inşaata başlanması ve sonraki 2 yılda da tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.