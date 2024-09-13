Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve lezzetli yemeğe uygun fiyatla ulaşması için açtığı Nilüfer Kent Lokantası’nın ilki Görükle’de hizmete girdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Lokantası’nda 4 çeşit yemeğin 70 lira olacağını açıkladı.

Nilüfer Belediyesi sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. İhtiyaç sahiplerinin sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek yemesi için açılan Nilüfer Kent Lokantası’nın ilki Görükle Mahallesi’nde törenle hizmete girdi. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Nihan Alpay, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, çok sayıda basın mensubu ve Nilüferliler törene katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, dayanışmayı çoğaltmak hedefiyle kent lokantası fikrini hayata geçirdiklerini söyledi.

Hem öğrencilerin hem de Nilüferliler’in lezzetli, ekonomik ve sağlıklı yemekle buluşmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “101 metrekare restoran alanı ile 52 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği bir mekan oldu. Günde 300 kişiye hizmet verecek. Uzman diyetisyenler öğünlerin kalorilerini hesaplıyor. Öğünler ortalama 900 kalori olacak şekilde belirleniyor. Lokantanın ulaşımı da çok kolay. Pazar hariç haftanın 6 günü saat 13.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek” dedi.

Başkan Şadi Özdemir, gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım alanlarının her zaman öncelikleri olduğunu hatırlatarak, bu nedenle kent lokantası için ilk olarak üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Görükle’yi tercih ettiklerini söyledi. Birkaç hafta önce de Nilbel Kafe’yi hizmete açtıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Bundan sonra da açacağımız lokantalarda, öğrencilerin yoğun olduğu veya gelir durumu düşük insanların bulunduğu yerleri tercih edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Lokantası’nda ihtiyaç sahipleri için askıda yemek uygulaması başlattıklarını dile getirerek, kendisi de 10 kişilik bir destekte bulunacağını açıkladı. Başkan Şadi Özdemir, herkesi bu uygulamaya katkı koymaya davet etti.

Ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde sosyal belediyecilik anlayışına yakışan bir hizmeti hayata geçirenleri kutlayan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise, “Bir nebze katkı sunmak adına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Tarım AŞ. adına askıda yemek için aylık 150 yemek sözü veriyorum” diye konuştu.

Nilbel Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ise kent lokantalarının yaygınlaştırılmasının ihtiyaç sahiplerinin faydalanması adına çok önemli olduğunu dile getirdi. Mart, Nilüfer’de yapılan her işin Nilüferliler’in çıkarına olmasını istediklerini belirterek, “Mücadelemiz bunun için. Bunun için de dayanışma çok önemli” dedi.