Nilüfer Belediyesi, mahalle kadın derneklerinin sosyalleşmesi ve mahalle kültürünün korunması amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini ekledi. Bu kapsamda, Nilüfer Belediyesi ile Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle, mahalle kadın dernekleri üyeleri için iletişim ve takım çalışması üzerine bir drama atölyesi düzenlendi.

Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların kişisel farkındalıklarını artırarak, takım çalışmalarındaki sorunları çözmelerine yardımcı olmak hedeflendi. Eğitmenler eşliğinde yapılan atölyede, doğaçlama ve canlandırma teknikleri kullanılarak sahneleme ve iş birliği becerileri geliştirildi.

Nilüfer Belediyesi, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması amacıyla uzun süredir çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu etkinlik de, kadınların sosyo-kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamayı ve mahalle kültürünü yaşatmayı amaçlıyor. Kadınlar, interaktif drama atölyesi sayesinde hem eğlenceli vakit geçirdi hem de birbirleriyle daha yakından tanışma fırsatı buldu.

Nilüfer Belediyesi’nin bu tür etkinlikler aracılığıyla kadınların sosyal yaşama katılımını desteklemeye devam edeceği bildirildi.