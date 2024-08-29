Nilüfer Belediyesi’nin Görükle Mahallesi’nde hayata geçirdiği Nilbel Kafe, törenle hizmete açıldı. Uygun fiyat politikası ve kaliteli hizmetiyle fark oluşturmayı amaçlayan Nilbel Kafe, öğrenciler ve Nilüferliler için yeni bir buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptığı hizmetlere Nilbel Kafe’yi de ekledi. Görükle Mahallesi’nde uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla hayata geçirilen Nilbel Kafe, Bursa protokolünün ve bölge halkının yoğun katılımıyla törenle hizmete girdi.

Ekonomik ve keyifli ortamıyla herkes için ideal bir buluşma noktası olması hedeflenen Nilbel Kafe, Nilüfer Belediyesi Koza Kütüphanesi’nin giriş katında hizmet verecek. Kafe, cep yormayan lezzetleriyle özellikle de gençlerin yoğun ders temposu arasında nefes alabileceği bir mekan olacak.

Nilüfer Belediyesi ve Nilbel iş birliğiyle kente kazandırılan Nilbel Kafe’nin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Prof. Dr. Kayıhan Pala, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Görükle Mahalle Muhtarı Hasan Sert ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

“Yeni anlayışımızın en güzel örneklerinden biri”

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kente yeni bir hizmet daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Nilüfer Belediyesi’nin her birimiyle kente faydalı olmaya ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalıştığının altını çizen Başkan Şadi Özdemir, şunları söyledi:

"Katılımcı, ortak akla değer veren anlayışımız; gencinden yaşlısına, kadınından engellisine, 7’den 70’e herkese kucak açan yaklaşımımızla yeni sloganımızı ’Herkesin sesi, hepimizin Nilüfer’i’ olarak belirledik. Bu hedef ve sosyal belediyecilik anlayışımızla, tüm vatandaşlarımızı kucaklayacak, onların yaşamlarını kolaylaştıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu anlayışımızın somut ve en güzel örneklerinden biri de Nilbel Kafe."

Başkan Şadi Özdemir zorlu ekonomik koşulların yaşandığı bu dönemde Nilbel Kafe’nin cep yormayan, kaliteli ve güvenli hizmetiyle Görükle’deki gençlerin ve Nilüferlilerin yeni buluşma noktası olacağını vurguladı. Başkan Özdemir, yakın zamanda Görükle Mahallesi’nde bir Kent Lokantası açılacağının da müjdesini verdi. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ücretsiz çorba dağıtımı ve 7/24 kütüphane hizmeti gibi uygulamalarla öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştıracaklarını belirten Şadi Özdemir, "Amacımız, gençlerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Kentimizi daha yaşanabilir kılmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve her kesimin sesi olabilmek" diyerek sözlerini tamamladı.

Nilbel Kafe’ye övgü dolu sözler

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da CHP’li belediyelerin tüm engellemelere ve kısıtlamalara rağmen halk için hizmet üretmeye devam ettiğini vurguladı. Hayat pahalılığı nedeniyle gençlerin ve ailelerinin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Yeşiltaş, Nilbel Kafe’nin bu anlamda önemli bir hizmet olduğunu belirtti. Bu hizmeti Bursa’ya kazandıran Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve emeği geçenleri kutlayan Yeşiltaş, “Nilüfer’de bu tür hizmetlerin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bursa’daki CHP’li belediyeler başarılı işler yapıyor. Güzel yarınları birlikte inşa edeceğiz,” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız ise Nilüfer Belediyesi’nin Görükle’de nitelikli bir kafe açmasından mutluluk duyduğunu belirterek, Nilbel Kafe’nin kısa sürede öğrencilerin ve Bursa halkının buluşma noktası olacağına inandığını ifade etti.

Barınma, burs sıkıntısı ve geçinme sıkıntıları nedeniyle bu yıl 200 bine yakın gencin üniversiteye gidemeyeceğine dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal da, Nilüfer Belediyesi’nin öğrencilere sunduğu barınma, gıda, kütüphane ve ulaşım gibi hizmetlere dikkat çekti. Türkiye’nin yoksulluk ile karşı karşıya kaldığının altını çizen CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala da Nilbel Kafe gibi projelerin iyi bir hizmet anlayışının göstergesi olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını dile getiren CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilbel Kafe’nin gençlerin isteklerine cevap veren bir hizmet olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin yeni dönemde farklı ve başarılı projelere imza attığını belirten Şahin, gençlerin hayatını kolaylaştıracak işler yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Nilüfer’de yeni dönemde yeni işler yapmak için yola çıktıklarını ifade eden Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart da Nilbel Kafe gibi topluma dokunan hizmetlerin sayısını artıracaklarını söyledi.

Görükle Mahalle Muhtarı Hasan Sert de Nilbel Kafe’yi bölgeye kazandıran Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e teşekkür ederek, bu tarz hizmetlerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından önlüğü giyerek tezgah arkasına geçen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuklara kahve yaptı. Başkan Şadi Özdemir, ilk kahveyi eşi Nuray Özdemir’e kendi elleriyle hazırlayarak ikram etti.