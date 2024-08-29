Küçükçekmece Sinopspor, 2024-2025 futbol sezonunu Halkalı Çamlık Tesisleri’nde düzenlenen törenle açtı.

Kulüp Başkanı Rafet Orhan ve Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde kurban kesimi ve dualarla başlayan açılışa Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Seymen Gençtürk, Emniyet Müdürü Ali Saraç, Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok, STK başkan ve temsilcileri, A Takım ve altyapı sporcuları ile çok sayıda sporsever katıldı.

Rafet Orhan: "Hedefimiz önce 2., sonra 1. Lig"

3 yıl içinde 1. Lig’e çıkma hedeflerinin olduğunu belirten Küçükçekmece Sinopspor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, "Öncelikle 2024-2025 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı olsun. Yönetimce belirlediğimiz hedefe ulaşmak için bu sezon çok iyi transferler yaptık ve iyi bir kamp dönemi geçirdik. Artık söz sırası onlarda. Teknik heyetimize, futbolcularımıza güveniyoruz. Futbolcularımızdan bu sene şampiyonluk sözü aldık. Hedefimiz 3 yıl içinde 1. Lige çıkmak. Şampiyonluğa kilitlendiğimiz bu süreçte ilçe mülki amirlerimizle, taraftarlarımızla sizlerin yanınızda olacağız ve başarıya birlikte ulaşacağız. Buradan Küçükçekmece’de, Sinop’ta, 81 ilde ve yurt dışında yaşayan Sinoplu hemşehrilerime sesleniyorum. Kulübün büyüyen vizyonuna lütfen destek olun. Bu takım sizlerin desteğiyle var. Ligi şampiyonlukla taçlandıracağımız bir sezon olsun" diye konuştu.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Seymen Gençtürk ise sporun ve kulüplerin gelişimi için yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı. Gençtürk, ilçede çim saha eksikliği bulunduğunu ve bu durumun, kulübün daha üst liglerde mücadele etme şansını etkilediğini ifade etti. İlçede ciddi bir spor kompleksi ve antrenman sahaları yapılması gerektiğini belirten Gençtürk, bu konuda yerel yönetimlerle birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.

Mustafa Anteplioğlu: "Spor, toplumsal birlikteliği güçlendirir"

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan ve kulübün kurucularının gösterdiği emeği ve fedakarlığı takdir eden Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, "Genellikle yapılan işlerin son halini görürüz ama arkasındaki emek ve alın terini çoğu zaman fark etmeyiz. 1977’de kurulan kulüp zorluklarla bugüne gelmiş. Ben Başkan Rafet Orhan ve Yönetimine emekleri için çok teşekkür ediyorum. Sporla A Takımın yanı sıra alt yapıda bulunan 500’e yakın genci spora teşvik ediyorlar. Başkanımız Rafet Orhan Bey ve yönetim hedefe kilitlenmiş. Bizde siz futbolcu kardeşlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Küçükçekmece Sinopspor’un ilçeyi ikinci ligde temsil etmesi için her türlü desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kemal Çebi: "Küçükçekmece’nin adı sanat, kültür ve sporla anılmalı"

Küçükçekmece Sinopspor’un ilçenin vizyonuna değer kattığını belirten Belediye Başkanı Kemal Çebi ise "Başkan Rafet Orhan ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Sanat ve kültürle birlikte sporun Küçükçekmece’nin simgesi olmasını çok istedik ve bu hedeflere ulaştık. Küçükçekmece Sinopspor, 3. Lig’e yükselmiş ve profesyonel futbolu ilçemize getirmiştir. Bu hem sporun hem de ilçemizin değerinin artmasına katkı sağlıyor. Belediyemizin imkanları el verdiğince, bu başarıya katkıda bulunmak ve desteklemek bizim görevimizdir" dedi.

Küçükçekmece Sinopspor’un 2024-2025 3. Lig sezon açılışı toplu fotoğraf çekimi ve ikramlarla son buldu.