Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu, çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; Nisan ayı etkinlikleriyle eğlencenin kalbi olmaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bando dinletilerinin yanı sıra sihirbazlık gösterileriyle heyecan yükselecek. 23 Nisan haftasında ayrıca çeşitli okul gösterileri de gerçekleşecek. 27 – 28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Bahar Atölyesi ile de çocuklar bahar coşkusunu yaşayacak. 27 Nisan’da tohum dikimi, 28 Nisan’da ise saksı boyama etkinliği düzenlenecek.

Nisan Ayı Etkinlik Takvimi

23 Nisan Etkinlikleri

Bando Dinletisi

14.30-15.15

16.15-17.00

Sihirbaz Gösterisi

15.30-16.00

Okul Gösterileri

20 – 23 Nisan

Bahar Atölyesi

Tohum Dikimi

27 Nisan - 14.00 - 17.00

Saksı Boyama

28 Nisan - 14.00 - 17.00