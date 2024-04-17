Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu, çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; Nisan ayı etkinlikleriyle eğlencenin kalbi olmaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bando dinletilerinin yanı sıra sihirbazlık gösterileriyle heyecan yükselecek. 23 Nisan haftasında ayrıca çeşitli okul gösterileri de gerçekleşecek. 27 – 28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Bahar Atölyesi ile de çocuklar bahar coşkusunu yaşayacak. 27 Nisan’da tohum dikimi, 28 Nisan’da ise saksı boyama etkinliği düzenlenecek.
Nisan Ayı Etkinlik Takvimi
23 Nisan Etkinlikleri
Bando Dinletisi
14.30-15.15
16.15-17.00
Sihirbaz Gösterisi
15.30-16.00
Okul Gösterileri
20 – 23 Nisan
Bahar Atölyesi
Tohum Dikimi
27 Nisan - 14.00 - 17.00
Saksı Boyama
28 Nisan - 14.00 - 17.00