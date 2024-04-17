Darıca Belediyesi, yaz aylarına hazırlık kapsamında çocukların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebilmeleri için ilçe genelindeki tüm parklarda bakım onarım çalışması gerçekleştirirken bozulan ve kırılan oyun grupları yenileriyle değiştiriliyor.

Darıca Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki parklarda bulunan çocuk oyun gruplarını yenileme çalışmalarına başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte aileleriyle birlikte parklarda daha fazla vakit geçirecek olan çocukların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğlenebilmeleri için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Parklarda bakım onarım ve yenileme çalışmalarını hızlandıran Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri için titiz bir çalışma yürütüyor.

Çocukların aileleriyle birlikte parklarda daha güvenli bir şekilde vakit geçirebilmeleri için harekete geçen Darıca Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan bütün parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Parklarda bulunan ve eskiyen çocuk oyun grupları tamamen yenilenip daha işlevsel hale getirilirken çocuklar için de daha konforlu ve güvenli ortam hazırlanıyor.

Böylece çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken aileler de çocuklarıyla birlikte parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirecek.