Edirne’de tarihi alanlar nostaljik tramvay görünümlü “gezi treni” ve nostaljik kayık artık ücretli olarak gezilecek.

Edirne Valiliği, kentin belirli turizm noktalarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla lastik tekerlekli “Edirne Turistik Gezi Treni”ni geçtiğimiz aylarda hizmete sundu. İlk etapta ücretsiz hizmet verecek tren, artık ücretli hale geçti. Hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 19.00 sefere çıkacak olan trenin fiyatları tam 45 lira, öğrenci ise 35 lira olarak belirlendi.

Başlangıç noktası Selimiye Meydanı’ndan başlayacağı rotasını Meriç ve Tunca köprülerini geçtikten sonra tarihi Tren Garı ve Lozan Anıtı’nın bulunduğu Karaağaç Mahallesi’nde tamamlayacak.

Nostaljik Kancabaşı kayığın 20 dakikalık tur süresi ise 0-7 Yaş arası ücretsiz, 7-18 yaş 60 lira, yetişkinler 100 lira, ailece gezmek isteyenler için ise bin TL olarak belirlendi.