Türkiye’nin yeni nesil sosyal medya platformu NSosyal, tüm altyapısını ve kullanıcı deneyimini baştan sona yeniledi.

Son güncellemeyle birlikte platforma hikâye modu gibi popüler özellikler eklenirken, önceki sürümlerde kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği medya modu gibi uygulamalar da kapsamlı biçimde güncellenerek daha modern bir yapıya kavuşturuldu.

Sıfırdan kodlanan milli yazılım

NSosyal, kuruluş döneminde kullanılan eski açık kaynaklı yazılım altyapısını tamamen terk ederek kapsamlı bir teknolojik dönüşüme imza attı. Platformun tüm bileşenleri, TEKNOFEST girişimcileri tarafından uçtan uca sıfırdan geliştirilen yerli ve özgün yazılımla hayata geçirildi.

Tam bağımsızlık anlayışıyla şekillenen Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu sosyal medya alanına taşıyan NSosyal, Türkiye’nin dijital ekosistemdeki milli ve özgün konumunu daha da güçlendirdi. Platformun gerçekleştirdiği bu köklü değişim, teknik bir güncellemenin ötesinde stratejik bir değer taşıyor.

Siber güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı

NSosyal, dijital egemenlik yaklaşımı doğrultusunda tüm kullanıcı verilerini Türkiye sınırları içindeki sunucularda saklıyor. Yerli yazılım altyapısının devreye alınmasıyla verilerin yurt dışına aktarımının önüne geçilirken, siber güvenlik seviyeleri de en üst standartlara yükseltildi.

Yeni mimarisi sayesinde platform; modüler, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir sistem altyapısına sahip hale geldi.

TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen NSosyal, küresel platformların kullanıcıları uygulama içerisinde saatlerce tutmaya yönelik manipülatif yöntemlerini de kullanmıyor. Platform, kullanıcı alışkanlıklarını birer ticari veriye dönüştürmediği gibi insani iletişimi merkeze alan, 'yüz yüze' samimiyetinde temiz ve güvenli bir iletişim sahası sağlıyor.

Manipülasyonsuz güvenli akış

Yeni nesil sosyal medya platformu NSosyal, kullanıcıyı yönlendirmeyen ve şeffaf akış algoritmalarıyla çalışıyor. Kişisel verilerin gizliliğine önem veren ve mahremiyete saygılı altyapısıyla öne çıkan platform, reklam temelli profilleme yerine gerçek kullanıcı etkileşimini ön plana çıkarıyor. Ayrıca, her adımı denetlenebilir ve şeffaf veri politikaları platformun işleyişine yön veriyor.

NSosyal’in teknolojik altyapısında yer alan yapay zekâ, işlevsel bir mühendislik aracı olarak kullanılıyor. Etik yapay zekâ modeli sayesinde moderasyon süreçleri hızlanırken, spam, sahte hesaplar ve manipülasyon girişimleri büyük ölçüde azaltılıyor.

Kullanıcı güvenliğini merkeze alan sistem, mobil ve web platformlarında performans odaklı bir çalışma prensibini de gözetiyor.

1.7 milyon kullanıcıyı aştı



Yazılımı ve yeni yüzü ile kullanıcılarının karşısına çıkan NSosyal, yerli teknoloji üretme kapasitesiyle birlikte kısa sürede 1,7 milyon kullanıcıyı aştı. NSosyal bünyesinde yer alan ve “ahlaklı yapay zekâ” olarak bilinen T3AI botu da kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor.