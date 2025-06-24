Ancak, çevresel radyasyon seviyelerinde herhangi bir artışın rapor edilmediği ifade edildi.

UAEA’nın yürüttüğü incelemelere göre, saldırılar uranyum dönüştürme ve zenginleştirme işlemlerinin yapıldığı bazı bölümlerde hasara neden oldu. Grossi, nükleer güvenlik açısından en önemli durumun İran'daki araştırma ve enerji reaktörlerinin hedef alınmamış olması olduğunu vurguladı. Bu durumun çevresel ve sağlık açısından doğabilecek olası riskleri sınırladığı kaydedildi.

23 Haziran'daki saldırılarda Fordo’daki tesisin yer altı geçitleri ve Natanz’daki zenginleştirme tesisinin üst bölümlerinde hasar meydana geldi. Natanz'da yer altı depolama alanlarının üstünde oluşan iki açıklığın kimyasal tehlike oluşturabileceği dile getirildi.

Grossi, UAEA ile İran arasında teknik iş birliğinin yeniden başlatılmasının önemine dikkat çekerek, müfettişlerin yerinde inceleme yapmaya hazır olduğunu belirtti. İran’daki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.