Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, CHP Kadın Kolları'nın 15. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’yı ve yeni Yönetim Kurulu'nu tebrik etti. Yontar, ayrıca dört yıl boyunca Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Aylin Nazlıaka ve ekibine teşekkürlerini iletti.ANKARA (İGFA) - Yontar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kadın Kolları Kurultayımızda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekilimiz Asu Kaya’yı ve Yönetim Kurulu'nu içtenlikle tebrik ediyorum. Kadın Kolları'nın yeni dönemde de başarılı çalışmalarına devam edeceğine inancım tam. Ayrıca, dört yıl boyunca bu görevi başarıyla yürüten Aylin Nazlıaka ve ekibine, yaptıkları değerli katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum.”

Nurten Yontar, kadınların siyasetteki önemine değinerek, “Kadınların siyasette daha fazla temsil edilmesi, toplumsal eşitliğin sağlanması ve demokratik değerlerin güçlenmesi açısından büyük bir gerekliliktir. Kadınlarımızın siyasi hayatta etkin rol alması, ülkemizin geleceği için umut vericidir” dedi.

Yontar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara verdiği önemin altını çizerek, “Atatürk, Türk kadınının toplumun her alanında aktif ve eşit bireyler olarak yer alması gerektiğini her fırsatta vurgulamış ve bu doğrultuda devrimler yapmıştır. Kadınlarımızın eğitimde, iş hayatında ve siyasette daha fazla yer alması, Atatürk’ün bize bıraktığı en değerli miraslardan biridir” ifadelerini kullandı.