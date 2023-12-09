Kampanyaya dair merak edilen işte o tüm detaylar…

DenizBank'ın marketten giyime, elektronikten eğitime kadar farklı sektörlerde geçerli alışveriş kampanyası sonunda başladı. 31 Aralık tarihine kadar sürecek olan kampanya kapsamında 30.000 TL'ye kadar bonus kazanma fırsatı sunuldu. Kampanya şartlarını yerine getiren her hak sahibi belirtilen bonus tutarını kart başvurusunun ardından hesabında bulabilecek.

30 Bin TL Bonus Kampanyasına Nasıl Katılınır?

Tüm alışveriş kategorilerinde geçerli online veya mağazadan yapılacak harcamalarda 30.000 TL'ye kadar bonus kazanabilmek için şartların karşılanması gerekiyor. Kampanya kapsamında katılım sağlayanlar için ödül tutarı değişkenlik gösterilebiliyor. Her kampanyanın ödül yükleme döneminde karta yansıtılan tutar tek seferde olmamak kaydıyla belirli aralıklarla hesaba aktarılıyor.

30 Bin TL Bonus Kampanyası Başvuru Şartları

DenizBank'a ait tüm kampanyalar kendi döneminde hesaba yüklenecek olup şartlar yerine getirilmediğinde ödül miktarı geri alınacaktır. Kampanya kapsamında belirtilen kredi kartı türüne göre kampanyaya katılım şartları değişkenlik gösterebilir.

Denizbank’ın İndirimli Alışveriş Kampanyaları

DenizBank'ın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan indirimli alışveriş fırsatı sunan işte o kampanyaları:

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Denizbank kredi kartı başvurusuna 300 TL indirim kampanyası

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Denizbank 300 TL sözünüze bonus kampanyası

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Denizbank business kredi kartı başvurusunu 600 TL indirim kampanyası

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Denizbank emekliye 5.000 TL promosyon ödemesi kampanyası

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Denizbank KOBİ'lere yakıttan tasarruf kampanyası

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Denizbank işyeri alışverişlerine 1.000 TL bonus kampanyası

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Denizbank ile BES’te 100 TL D&R hediye çeki kampanyası