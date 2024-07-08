Şişecam, bu sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Rekabet Kurulu’nun 2021 yılında başlattığı ön araştırma doğrultusunda kendisi ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'nin atık cam geri dönüşüm faaliyetleri hakkında taahhütlerde bulunduğunu ve bu taahhütlerin Kurul tarafından bağlayıcı hale getirildiğini hatırlattı. Açıklamada, söz konusu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığının incelenmesi sonucunda, Rekabet Kurulu’nun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi gereğince, şirket ve bağlı ortaklığı hakkında taahhütlere aykırı davranılması nedeniyle soruşturma başlatılmasına karar verdiği ifade edildi.

“Söz konusu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak yapılan inceleme sonucunda, Kurul tarafından şirketimiz ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları, uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir.”