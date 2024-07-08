“Yaşamaya Değer” sloganı ile hizmet üreten Eyüpsultan Belediyesi, yeni bebek sahibi olan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. “Yenidoğan Bebek Paketi”ni yenilenerek kapsamı genişletilirken, doğum sonrası ihtiyaç duyulacak tüm temel malzemeler yer alıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, doğum yapan annelere bebeklerinin büyüme aşamasında destek sağlamak amacıyla hazırladığı “Yenidoğan Bebek Paketi”ni yenileyerek kapsamını genişletti. Doğum sonrası ihtiyaç duyulacak tüm temel malzemelerin yer aldığı Yeni Doğan Paketi’nde çanta, bebek bezi, şampuan, ateş ölçer, deterjan, biberon, oyuncak, anne/bebek çorabı, anne/bebek tırnak makası, ıslak havlu paketi, pişik kremi, hastane çıkış seti, zıbın takımı, patikli tulum, şapka, eldiven, önlük, battaniye bulunuyor.

Yenidoğan bebek paketleri annelere teslim ediliyor

Bu kapsamda Yeşilpınar’da ikamet eden 44 günlük Miray bebeği kucağına alan anne Zehra Kılıçkaya’ya ve ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan anne Elif Geçener’e Yenidoğan Bebek Paketleri teslim edildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’e teşekkürlerini ileten genç anneler “Paketin içinde her annenin ihtiyacı olan ürünler var. Çok güzel bir paket olmuş. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkürler” diye konuştu.

Anne ve babanın Eyüpsultan’da ikamet etmesi gerekiyor

Paketin verileceği yeni doğan bebeğin anne ve babasının Eyüpsultan ilçesinde ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca paketi alabilmek için, annenin doğum yaptıktan sonra en geç 4 ay içerisinde Eyüpsultanlı Mobil Uygulaması veya eyupsultan.bel.tr sitesi üzerinden başvurması gerekiyor.