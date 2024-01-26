Türkiye'nin köklü ekonomi gazetesi Dünya, 43 yıllık bir geçmişin ardından yeni bir sahibe devredildi. Uzun süredir satışı konuşulan ve görüşmeleri devam eden gazetenin imtiyaz sahipliği artık Umut Güner'e geçti.

Gazetenin açıklamasında, Türk ekonomi basınında büyük bir çınarın yeşerdiğine vurgu yapılarak, "Türk ekonomi basınında koca bir çınar büyüdü. Bugün ekonomi basınında yetişen neredeyse tüm gazetecilerin yolu bu okuldan geçti ve DÜNYA kendi içinde bir okul oldu. DÜNYA Gazetesi bugün, her biri bu okulda yetişmiş çalışanları ve Demirkent gazetecilik ilkeleriyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz" denildi.

Yeni imtiyaz sahibi Umut Güner, 1975 yılında Malatya'da doğan bir iş insanı ve yönetici olarak biliniyor. Beşiktaş Jimnastik'te çeşitli görevler üstlenmiş olan Güner, evli ve bir çocuk babasıdır.