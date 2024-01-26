Küçükçekmece’de ‘Renkler ve İzler’ başlıklı serginin açılışı gerçekleştirilirken 55 eserin bulunduğu sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye’nin ilk çağdaş baskı resim müzesi İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi işbirliği ile Türk ve yabancı, baskı resim sanatının ustalarının eserlerini, sanatseverlerle buluşturdu. ‘Renkler ve İzler’ başlıklı serginin açılışına IMOGA’nın kurucusu usta sanatçı Süleyman Saim Tekcan, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide, IMOGA Koleksiyonu’ndan bir kısmı hayatta olmayan usta sanatçıların 55 eserinin yanı sıra Süleyman Saim Tekcan’a ait büyüleyici bir heykel de yer alıyor. Özgün baskı tekniklerinin yer aldığı sergi, 27 Şubat’a dek Cennet Galeri’de ziyarete açık kalacak.

Sergi açılışında mutluluğunu ve heyecanını katılımcılarla paylaşan Süleyman Saim Tekcan, “Atatürk olmasaydı ben şu anda burada olmayacaktım. Onun açtığı parasız okullarda fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Benim ona olan borcumu ödemek üzere kurduğum bir müzenin seçkilerinden oluşan bir sergiyi izleyeceğiz. Bu sergi, gerçekten Türk sanatını temsil eden ve Türk sanatçısının ne kadar yetenekli olduğunu gösteren bir sergi. Katkılarından dolayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"10 binin üzerinde öğrenciye sanat eğitimi veriyoruz"

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “IMOGA’ya, kurucusu Süleyman Saim Tekcan’a ve bu serginin oluşmasında emeği geçen Görsel Sanatlar Birimimize teşekkür ediyorum. Küçükçekmece’de 4 galeri var. İstanbul belediyeleri arasında 4 galerisi olan ve düzenli olarak sergi açarak, farklı disiplinlerle ilgili söyleşiler yapan nadir belediyelerden birisiyiz. Bu konuda kurumsallaşma konusunda hızlıca yol alıyoruz. Güzel Sanatlar Akademisi, Müzik Akademisi ve 3 kültür merkezi ve diğer semt konaklarında 10 binin üzerinde öğrencimiz sanat eğitimi görüyor. Bizi bu yolda destekleyen Başkanımız Kemal Çebi’ye ve gösterdikleri ilgiden dolayı Küçükçekmecelilere teşekkür ediyorum” dedi.