Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi yerleşim yeri olan bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

3.0 büyüklüğündeki olan deprem yerin 9.8 kilometre altında kaydedildi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD deprem listesi

Kandilli deprem listesi