Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra kent estetiğini bozan metruk yapıları, durum tespiti yapılıp yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkmaya devam ediyor. İntizam Mahallesi’ndeki bir metruk binayı yıkan belediye ekipleri, gerek güvenlik, gerekse halk sağlığı açısından önemli bir sorunu ortadan kaldırmış oldu.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İntizam Mahallesi’nde bulunan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Can güvenliği adına tehlike arz eden bina, iş makinesi ile yıkıldı. Mahalle sakinleri, özellikle küçük çocuklar için tehlike teşkil eden, kimi zaman da madde müptelalarının uğrak yeri olan binanın yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini ifade etti.