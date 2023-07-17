Bursa'da bir toplu taşıma otobüsünde yaşanan olayda, tesettürlü bir genç kıza hakaret eden bir kadına, diğer yolculardan sert bir tepki geldi. Bu olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle binlerce kişinin takdirini kazandı.

Heykel, Altıparmak, Çekirge, Dikkaldırım ve Hayran Caddelerinden Acemler Metro İstasyonu'na yolcu taşıyan B 39 numaralı besleme otobüsüne dün akşam saat 20:00 sıralarında binen bir kadın, aynı otobüste seyahat eden tesettürlü bir genç kıza yönelerek, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden" şeklinde hakaret içeren sözler sarf etti. Bu durum karşısında otobüsteki diğer yolcular şaşkınlık içerisinde kaldı.

Genç kız korkup ağlamaya başladığında, otobüsteki diğer yolcular hemen ona destek oldu ve hakaret eden kadına tepki gösterdi. Kadının inkar etmesine rağmen, yolcular "Ya otobüsten in ya da kızdan özür dile" şeklinde taleplerde bulununca, hakaretleri yutan kadın, genç kızdan özür diledi.

Otobüste bulunan tüm yolcular, genç kıza destek vermek amacıyla hakaret eden kadına yönelik sert tepkiler gösterdi. Ona "Terbiyesiz in aşağı, özür dile, saygı duyacaksın. Eğer tiksiniyorsan, otobüse değil taksiye bin. Çıplak olduğunuzda sesiniz çıkmıyor" gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.

Bu olay, cep telefonuyla kaydedilen bir video sayesinde sosyal medyada yayıldı ve binlerce kişi hakaret eden kadına ve otobüsteki yolculara destek verdi. Video, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi ve altına "Hadsize haddini bildirmek, yoksula elbise giydirmek gibidir", "Helal olsun sana Bursa", "Burası Bursa" gibi yorumlar yapıldı. Bu tepkiler, insanların hakaret içeren davranışlara karşı duruşlarını ortaya koyduğunu gösterdi.