Kocaeli'de Roman mahallelerinde artan madde bağımlılığı ve buna bağlı olarak yaşanan asayiş olayları, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar öncülüğünde harekete geçirildi. Roman dernekleri, uyuşturucu kullanımıyla mücadele etmek amacıyla Kocaeli'de bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, etkin bir mücadeleyle uyuşturucuyla baş edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kimseden korkmadıklarını belirtti.

Ahmet Çokyaşar, basın toplantısında yaptığı açıklamada, madde kullanımına karşı mücadelenin önemine dikkat çekti. Roman mahallelerinde madde kullanan bireylerin ciddi rahatsızlık yarattığına işaret eden Çokyaşar, Romanlar Konfederasyonu olarak uzun yıllardır bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Özellikle gençlerin madde bağımlılığından uzaklaştırılması konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti. Ancak son zamanlarda, Kocaeli ve Türkiye'nin birçok ilinde madde kullanımına savaş açan arkadaşlarının da savaş açıldığına tanık olduklarını dile getirdi. Bu durumun oldukça tehlikeli olduğunu vurgulayan Çokyaşar, Roman derneklerinin Türkiye'nin ve çocukların gelişimiyle ilgili çalışmalara odaklandığını ve kimseden korkmadıklarını söyledi.

Çokyaşar, "Bizim çocuklarımızı kim zehirliyorsa, bizim mahallelerimizde yıllardır verdiğimiz mücadeleyi kamuoyunda yanlış şekilde yansıtıyorsa, bilmelidir ki Türkiye'deki tüm kanaat önderleriyle karşı karşıyadır. Devletimiz, emniyetimiz, Valiliklerimiz ve İçişleri Bakanlığımızla büyük bir işbirliği içerisinde çalışmaktayız" şeklinde konuştu.

Basın toplantısına AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Erkan Aksoy, İzmit Roman Dernekleri Konfederasyon Başkanı Ergin Akbulut, Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, Körfez Romanlar Derneği temsilcisi Bayram Denizci ve basın mensupları da katıldı. Roman dernekleri, uyuşturucuyla mücadele konusunda güçlerini birleştirerek, Roman gençlerin geleceğini korumak ve toplumda olumsuz etkilere karşı önlem almak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.