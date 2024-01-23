İnegöl-Bozüyük yolunda, 32-36.km'ler arasında devam eden asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle, bölünmüş yolun bir kısmında iki yönlü ulaşım sağlanmaktadır.

Sakarya-Hendek yolunun 4-5.km'leri arasındaki Pekşenler Kavşağında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım şu anda servis yolundan sağlanmaktadır.

Ermenek-Mut yolunun 13-14.km'leri arasında, yani Kayaönü Köyü ile Çamlıca Köyü arasında yapım çalışmaları devam ettiği için, 23 Ocak 2024 Salı günü 10:00-16:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin alternatif olarak Ermenek-Bucakkışla-Karaman-Mut güzergahını kullanmaları gerekmektedir.

Seben Ayr.- Nallıhan-Beypazarı yolunun 37-38.km'leri arasında Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım şu anda servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-18.km'leri arasında bulunan Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi mevkiinde patlatmalı yol yapım çalışmaları devam ettiği için, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5-8.km'leri arasında yapılan çalışmalar nedeniyle, sürücülerin ulaşımını servis yolundan sağlamaları gerekmektedir.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2.km'leri arasında üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle, bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmış, ulaşım ise servis yolundan sağlanmaktadır.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11.km'leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.