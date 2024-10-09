Sakarya’nın Hendek ilçesinde 15 Eylül’de Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 24 yaşındaki Güven Albayrak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bununla birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 20 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Eray Kızıldağ’da 5 Ekim Cumartesi günü Hendek ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı.

Patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi

Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde devam eden Güven Albayrak’tan (24) acı haber geldi. 25 gündür yaşam mücadelesi veren Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bununla birlikte makarna fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Albayrak’ın, Düzce Akçakoca’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Fabrika müdürü tutuklanmıştı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi’ne ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. 20 Eylül’de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı’na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.