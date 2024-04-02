Bursa'nın İnegöl ilçesinde ocakta unutulan yemek yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Mahmut Esat Bey caddesi üzerinde seyir 4 katlı apartmanın 3. katında mutfakta ocakta yemek yapan kadın, dışarı çıktı. Kısa süre sonra açık unutulan ocak nedeniyle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda mutfakta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ