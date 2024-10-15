Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, komisyona gönderilen teklife dair açıklamalarda bulundu.

Sivri, "Bu teklif, bölücü terör örgütünün sözde siyasi temsilcileri tarafından terörist başı Abdullah Öcalan ve diğer teröristlerin özgürlük talebiyle gündeme getirilmiştir," diyerek, teklifi eleştirdi. 8 Ekim 2024 tarihinde sunulan tasarının hızla komisyona gitmesine dikkat çeken Sivri, “Bu durum, vatan ve millet adına nutuk atanların sessizliğini sorgulatıyor. Uyuyan sinir uçlarımızın uyandırılması, büyük bir tepkiye yol açabilir,” dedi.

Ayrıca, şehit ve gazi ailelerinin ekonomik zorluklar içinde mücadele ettiğine dikkat çeken Sivri, “Gazilerimiz asgari ücretle hayat mücadelesi verirken, böyle bir öneriyi kabul etmiyoruz. Teröre karşı can veren bizler, Gazi Meclisimizde terör yandaşlarının barındırılmasına asla razı olamayız,” ifadelerini kullandı.

Sivri, hükümetten ve Meclis'teki milletvekillerinden, bu teklifin gündeme bile gelmemesi için gerekli adımları atmaları çağrısında bulundu. “Bu deli saçması teklifin lanetlenmesini bekliyoruz,” şeklinde konuştu.