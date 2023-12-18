Doğru teknolojiler ile otelciler, her bir satış kanalında getiriyi en üst düzeye çıkarmak ve rakiplere karşı pazar payını arttırmak için fiyat stratejilerinden yararlanabilirler. Oteliniz için daha fazla rezervasyon ve pazar payı almanıza yardımcı olabilecek 4 fiyatlandırma stratejisini sizin için derledik:

Otel Fiyatlandırma Stratejisi #1: Entegrasyon

Otelin hemen hemen her departmanında çeşitli yazılımlar ve teknolojiler kullanılmaktadır. Otelinizin datasını etkili bir şekilde kullanmak için kullanılan teknolojilerin ve yazılımların birbiri ile entegre olması çok önemlidir. Farklı veri akışı olan sistemlerin birleşiminden ortaya oldukça güçlü veriler çıkacaktır. Fiyat ve müsaitliklerinizin tüm satış kanallarınızda aynı anda güncel olması otelinizin gelirlerinin artmasına ve israfın azalmasına olanak tanır. Satış kanallarının yönetimi için kullanacağınız iyi bir kanal yöneticisi ile hata yapmadan tüm odalarınızı tüm satış kanallarında satışa çıkarabilirsiniz. Buna ek olarak, iki yönlü bağlantı sayesinde, alacağınız tüm rezervasyonlar kanal yöneticiniz tarafından toplanır ve çalıştığınız ön büro programına iletilir. Böylelikle elle rezervasyon girişinden kurtulur, zaman tasarufu sağlarsınız.

Kısaca, tüm envanterlerinizi tüm kanallarda bulunmasını sağlayarak oda satış verimliliğini artırabilirsiniz

Otel Fiyatlandırma Stratejisi #2: Otomasyon

Satış kanallarınız arasında sağlayacağınız entegrasyondan sonra ihtiyaç duyacağınız ikinci şey otomasyondur. Birden fazla kanalda aynı anda hızlıca güncelleme yapabileceğinizden dolayı daha çok satışı kanalı ile çalışma imkanınız olacaktır. Bu satış kanallarından ise maksimum verim alabilmek için ise kendi aralarında otomasyon kurmanız zorunludur. Çünkü turizm sektörünün mevcut bulunduğu rekabetçi konumu gereği hızlı aksiyon alabilmek çok önemlidir. Örneğin, iptal olan bir odanızı hızlıca yeniden satışa açabilmelisiniz.

Bununla birlikte, otomatik fiyatlandırma teknolojisinin kullanımı ile otelciler, piyasa verilerinin manuel olarak toplanması, girilmesi, analiz edilmesi ve raporlanması için harcanan zaman ve enerjiyi azaltabilir. Otelinizdeki ilgili personeliniz değişiklikleri ve kararları satış sistemlerine hem rutin olarak hem de derhal dağıtabilirler

Gerçekten otomatikleştirilmiş bir sistem birden çok satış kanalında anında birçok eşzamanlı ayarlama yapmak, tutarlılık oluşturmak, hata sayısını azaltmak, ekiplerin daha sıkı analiz ve planlama gerektiren görevleri yerine getirebilmesi için size zaman kazandırmanın yanında, gelirinizi de artıracaktır

Otel Fiyatlandırma Stratejisi #3: Esnek fiyatlandırmaya geçin

Günümüzde çoğu otel, sabit fiyatlı bir fiyatlandırma yaklaşımı kullanmaktadır. En iyi fiyatı (BAR) veya yaygın olarak BAR fiyatlandırması olarak bilinen bu fiyatlandırmayı otellerin uygulaması ve yönetmesi kolaydır. Ancak bu fiyatlandırma tipinin satış kanalları arasında yönetimi zor olacağından muhakkak gerekli teknolojileri kullanmalısınız

Esnek fiyatlandırma, kanalları kapatmak veya indirim uygulanmış kanallara, talep yüksekken, minimum konaklama kısıtı eklemek yerine, tüm kanallarda doluluğa göre fiyatları yükseltme veya düşürme fikridir. Bu, otellere, gelirleri en yükseğe çıkarmak için tüm oda tiplerini, kanalları ve tarihleri ​​birbirinden bağımsız olarak fiyatlandırma olanağı sağlar

Yeni teknolojiler ile birlikte birbirine entegre ön büro sistemleri, kanal yöneticileri, direkt rezervasyon sistemleri ve gelir yönetim sistemleri bu fiyatlandırmanın uygulanması için size oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır. Doğru fiyatla doğru zamanda doğru müşteriye satış yaparak geliri en üst düzeye çıkarma fırsatı veren hale getirmektedir.

Otel Fiyatlandırma Stratejisi #4: Son dakika rezervasyonlarını önemseyin

Mobil cihazların taşınabilirliği ve her an yanımızda ulaşılabilir olması araştırma ve harcama alışkanlıklarımızı değiştirmiştir. Artık giderek daha fazla mobil cihaz aracılığıyla seyahat rezervasyonu yapıyoruz. Criteo tarafından yapılan bir araştırma, 2018 yılının ilk çeyreğinde tüm global seyahat rezervasyonlarının %27’sinin akıllı telefon aracılığıyla yapılacağını söylüyor. Otelleri incelediğimizde, OTA’lar mobil cihazlar vasıtasıyla otel rezervasyonlarının %40’ını, otel tedarikçileri ise sadece %18’ini oluştururken, aynı güne yapılan rezervasyonlara baktığımızda ise belirgin bir fark meydana geldi. Check-in’e 24 saat kala, oteller OTA’lar %67’lik bir mobil rezervasyon alırken ve otel tedarikçileri üzerinden ise bu oran %41’di

[ctt template=”9″ link=”DbcP5″ via=”no” ]Mobil cihazların taşınabilirliği ve her an yanımızda ulaşılabilir olması araştırma ve harcama alışkanlıklarımızı değiştirmiştir.[/ctt]

Bu kanalı daha iyi optimize etmek için fiyat stratejilerini ayarlayarak mobil cihazlara özel bir dağıtım stratejisi uygulamak, mobil rezervasyon paylarını artıracaktır