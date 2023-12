Hizmete girdiği günden bu yana vatandaşlardan ilgi gören Kuruçeşme Yaşam Merkezini ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu Yaşam Merkezi aslında her kuşaktan kitlenin bir araya gelip etkinlikler yaptığı bir alana dönüştü" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme Yaşam Merkezini ziyaret ederek, hem çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de merkezi kullanan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Hürriyet, Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde bulunan Asırlık Çınar Evi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, "3 yaşam merkezi kurmuştuk bir tanesi de Kuruçeşme’de bulunuyor. Halkımızın da dayanışmasıyla burada beraberce bir şeyler üretme isteği çok değerli. Asırlık Çınar Evlerimiz vatandaşlarımızın sosyal, psikolojik ve bedensel gelişimlerine katkı sunan programların uygulandığı alanlar. Hizmet alanlarımızı genişlettik, daha nitelikli hale getirdik. Bu yaşam merkezimize çok emek verdik. Buraya halkımızın gösterdiği ilgiyi görünce çok sevindim" dedi.

"Çok istiyorduk, önemli bir projeydi"

Vatandaşların yaşam merkezlerinden faydalandığını ifade eden Hürriyet, "Aslında burası kuşaklar arası yaşam merkezi projemizin hayat bulduğu merkezlerden bir tanesi oldu. Kuşaklar arası yaşam merkezi projesi daha önce Avrupa’da gelişmiş birçok ülkede uygulanan bir program. Türkiye’de yaşlı kreşi adında küçük uygulamaları vardı biz onu çok gelişmiş düzeyde çalışmıştık. Bu yaşam merkezi aslında her kuşaktan kitlenin bir araya gelip etkinlikler yaptığı bir alana dönüştü. Zaman zaman kreş çocuklarımız burada 50 yaş üstü bireylerle bir araya geliyorlar, etkileşim sağlıyorlar. Büyükler küçüklere, küçükler büyüklere çok şey öğretiyor aslında. Birlikte aslında zihinsel gelişimlerine de katkı sunuyorlar. Kuşaklar arası yaşam merkezini aslında burada gerçekleştirmiş olduk. Çok istiyorduk, önemli bir projeydi. Avrupa’dan sonra bu projeyi ilk uygulayan kentlerden bir tanesiyiz. Ben o yüzden buraya artık kuşaklar arası yaşam merkezi demek istiyorum. Çünkü her alanda sanatta, sporda, kültürde burada etkinlik var. Sosyal yaşamı güçlendiren, takım oyununu öğreten, komşuluk ilişkilerini geliştiren ve her yaş grubunun kendi arasında kaynaşmasını ve birlikte bir şeyler üretmesini sağlayan bir alan burası" ifadelerini kullandı.