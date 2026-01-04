Nilüfer Belediyesi, kentin kültür sanat yaşamını zenginleştiren etkinliklerine Konak Kültürevi'nde devam ediyor. Sinemaseverleri usta isimlerle bir araya getiren 'Bir Yönetmen Bir Söyleşi' programı, bu ay Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Özcan Alper'i ağırladı. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Programda ilk olarak Özcan Alper'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Uğur Aydedim ile birlikte kaleme aldığı 'Erken Kış' filmi izlendi. Başrollerini Timuçin Esen, Leyla Tanlar ve Nastya Bogdanova'nın paylaştığı film, izleyicilerden tam not aldı.

Türkiye'den Gürcistan'a uzanan üç günlük zorlu bir yolculuğu anlatan yapım; yasadışı bir taşıyıcılık anlaşması ekseninde sınıf farklarını, biyolojik bağları ve insan ruhunun karanlık yönlerini ele alıyor. Filmde, İstanbul'dan uzaklaştıkça geride bıraktığı bebeğinin özlemiyle bir çöküş yaşayan Lia ile iş dünyasının baskıları ve kopan evlilik bağları arasında sıkışan Ferhat'ın hikayesi beyazperdeye yansıtıldı.

Film gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide Özcan Alper, izleyicilerle bir araya geldi. Filmin ortaya çıkış süreci, çekim aşamalarında yaşananlar ve hikayenin ana teması üzerine katılımcılarla sohbet eden Alper, sinemaseverlerin sorularını da yanıtladı.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türk sinemasını uluslararası arenada başarıyla temsil eden Özcan Alper'i Nilüfer'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Özcan Alper'in derinlikli sinema dünyası üzerine keyifli bir akşam geçirdiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer'de sanatın birleştirici gücüyle buluşmaya, değerli sanatçılarımızı komşularımızla bir araya getirmeye devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum' dedi.