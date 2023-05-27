İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan açıklamalarda bulundu.

Sinan Oğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

Birbiri ile çok farklı tellerde çalan insanları toplamışsınız, oy oranına bakmadan Cumhurbaşkanı yardımcılığı vermişsiniz, bol keseden milletvekillerini dağıtmışsınız, günün sonunda parlamento çoğunluğunu alamamışsınız, dersinize iyi çalışmamışsınız. Millet size güvenmediği için parlamentoyu teslim etmemiş. Siz milletin güvenini alamamış birisi olarak bize destek ol. Sen milletin güvenini alamamışsın neyine destek olacağız sana?

Siz listelerinizi kötü yapmışsınız, listelerde bu ülkeye 15 Temmuz darbesini yapan hainlerle ilişkisi olduğu iddia edenleri koymuşsunuz, Ankara’nın göbeğinde dahi, ondan sonra çıkmışsınız milletin huzurunda millet size parlamentoda güven oyu vermemiş. Güven oyu almamış bir Cumhurbaşkanı adayını artık bu ülkede 2. tur seçimlerde söyleyecek hiçbir şeyi olamaz.

"15 GÜN SÜREYİ BİZİM SAYEMİZDE KAZANMIŞSIN SAYIN KILIÇDAROĞLU"

Seçimlerin ikinci tura kalmasının sebebi biziz. Sayın Erdoğan yarım puan alsa seçimler ilk turda tamamlanacaktı. 15 gün süreyi bizim sayemizde kazanmışsın sayın Kılıçdaroğlu. Burada ilk defa açıklıyorum. Bu kararı almamızda seçim öncesi sayın Merak Akşener’e yapılanlar, Muharrem İnce’ye yapılanlar, bize yapılanlar ve bugün bize yapılanların çok büyük etkisi var.

"SEÇİM ÖNCESİ KALP, ŞİMDİ LİNÇ YAPIYORSUNUZ"

Linç kültürünün karşısında durmam gerektiğine inandım. Sosyal medyada geliştirdikleri linç kültürü ile insanların şeref ve haysiyeti ile oynayan bir kitle ile yan yana olmam söz konusu olamaz.

Ağzınızdan demokrasi lafı düşmüyor seçim öncesi kalp yapıyordunuz, şimdi linç yapıyorsunuz. Sizden farklı düşünen fikrine saygı duyacaksınız. O sebeple burada çağrıda bulunuyorum. Şapkanızı önünüze koyun, düşünün deyin ki ‘Millet neden bizi tercih etmiyor, Sinan Oğan neden bizi tercih etmiyor?’ diye düşünün.

"EN DOĞRU KARAR OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Biz arkadaşlarımızla istişare ettik en doğru kararın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek olduğunu gördük. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler de bu doğru kararı destekleyecekler.

Türk dünyasının olduğu yerde olmayıp da kendilerine farklı dünya kurmaya çalışanların yanında mı olacaktık? Şimdi sırada 28 Mayıs var. Yarın inşallah hepimiz sandığa gideceğiz ve gereğini yapacağız. O gereğini biz yaptığımız zaman küsüratlarla değil yüksek bir farkla o seçimi aldığımız zaman Türkiye’nin dostlarını sevindireceğiz, düşmanlarını da kahredeceğiz inşallah.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİNE ÇAĞRI

100 yılın seçimini yapıyoruz. Atatürk’ün oturmuş olduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Cumhuriyetimizin 100’üncü senesinde oturacak kişinin üzerinde HDP gölgesi olmasın diye biz yola çıktık. Bizim en önemli ortaya koyduğumuz adaylık gerekçelerinin başında HDP’nin Türk siyasetinde belirleyici olma unsurunu ortadan kaldırmaktı, biz çok şükür bunu başardık.

Türk milliyetçilerine sesleniyorum. Üzerinizdeki tarihi sorumluluğun farkına varın.

HDP’nin Türk siyasetindeki Cumhurbaşkanı belirleme yetisini elinden alacağız dedik. Ancak şimdi seçimlerin ikinci turunda Türk milliyetçilerine başka tarihi görev düşüyor. Birinci turda bunu başardık. Bize saldıran kesim bir hınçla saldırıyor. Onlar şuna hazırlanıyordu. Seçimlerde Türk milliyetçileri varlık gösteremeyecek herkes HDP’nin umudu ile seçimi kazanma derdine düşecek bunlar da PKK düzenlemesi yapacak. Bunu yapamayınca bize saldırmaya başladılar, hiç önemli değil.

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