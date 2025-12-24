Edirne'nin Yunanistan'a sınır Bosna köyü yakınlarında Meriç Nehri'nde botla ilerlerken gözden kaybolan 25 yaşındaki Ensar Çakır'dan 4 gündür haber alınamıyor. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar su altı araması yaparken, AFAD ekipleri botla nehirden jandarma ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

'Oğlum Yunanistan'a kaçmak için buraya gelmiş ve botla ilerlerken gözden kaybolmuş'

Soğuk havaya rağmen bir saniye bile olay yerinden ayrılmayan gözü yaşlı anne Ayşe Çakır, 4 gündür oğlundan gelecek haberi bekliyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Çakır, 'Oğlum Yunanistan'a kaçmak için buraya gelmiş ve botla ilerlerken gözden kaybolmuş. 4 gündür haber alamıyorum. Çok kötüyüm içim yanıyor şu an yaşamıyorum ölüyorum. Gece gündüz burada oğlumu bekliyorum. Bana yavrumu bulun' dedi.