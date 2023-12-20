Aylık gıda, giyim ve kırtasiye harcamasını ucuzlatan bu özel teklif yalnızca Axess öğrenci kartı başvurusu yapanlar için geçerli olacak. 31 Aralık tarihinde sona erecek olan bu özel kampanya hemen başvur alanını kullanarak mobil uygulama üzerinden hesap açılışı gerçekleştiren öğrenciler için geçerli olacak.

Öğrenci Kartı Başvurusuna 400 TL Nasıl Kazanılır?

Axess öğrenci kartı başvurusunda bulunarak 250 TL ve üzeri her harcamaya 100 TL toplamda 400 TL chip para puan kazanılabilir. Kampanya yalnızca ilk kez Axess öğrenci asıl kredi kartı başvurusunda bulunanlar için geçerli olacaktır.

Başvuru yapıp onay alanlar indirimli alışverişin keyfini çıkarabilir.15 Ocak tarihine kadar yapılacak her 250 TL ve üzeri harcama 100 TL toplamda 400 TL kazandırıyor. Kampanyadan yalnızca 18 ve 26 yaş aralığındaki Axess öğrenci kredi kartı sahipleri faydalanabilecek.

400 TL Chip Para Ne Zaman Yüklenir?

Kampanya dönemi boyunca en fazla 400 TL chip para kazanılabilir. Aynı gün içinde yapılacak ilk harcama dikkate alınacaktır. Yapılan harcama sonrası kazanılan chip paralar işlem gerçekleştirilirken karta otomatik olarak yüklenir. İptal ya da iade işlemlerinde hesaba aktarılan chip paralar geri alınacaktır.