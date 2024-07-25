Öğrenci okul numarası, öğrencinin bilgilerinin kaydedildiği kişiye özel verilen numaradır, e-Okul ve AÖL sistemlerine öğrenci numarası ile giriş yapılmaktadır. Öğrencilerin ve velilerin okul numarasını unuttukları zaman uygulayacakları bir kaç işlem ile öğrenmeleri mümkündür. AÖL öğrencileri “açık lise öğrenci numaramı unuttum” bilmiyorum diyorsanız hiç endişelenmeyin. Çok basit yöntemler ile okul numarasını nasıl öğrenebileceğinizi anlattık. lisedeki eski numarayı nereden değiştirebilirim yeni numarayı nasıl alabilirim?

e-Okul Öğrenci Okul No Öğrenme

Türkiye’de eğitim gören öğrencilere bilgilerinin kaydedilmesi için okul numarası veya öğrenci numarası verilir. Kişiye özel olarak verilen bu numara ile öğrenci sistemine giriş yapılabilir. Elektronik hizmetlerden faydalanabilmek için çoğu zaman öğrenci numarasına ihtiyaç duyulur. e-Okul sistemine giriş yapmak için öğrenci okul numarasını unuttuysanız, öğrencinin okuduğu okulun öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden “Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi” sayfasına giriş yaparak velisi olduğunuz öğrencilerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. e-Okul sistemine giderek öğrenci bilgilerine ve okul numarasına ulaşabilirsiniz.

AÖL Öğrenci Numaramı Unuttum (Açık Öğretim Lisesi)

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) öğrenci girişi sayfasına “T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası” bilgileri girilerek giriş yapılmaktadır. “Aol öğrenci numaramı unuttum” şifremi nasıl öğrenebilirim diyorsanız e-Devlet sistemine giriş yaparak öğrenci numarasını öğrenebilirsiniz.

AÖL açık lise ögrenci giriş sayfasına T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile giriş yapılmaktadır. açıköğretim lisesi öğrenci no öğrenme işlemini e-Devlet sayfasından gerçekleştirebilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi kaydınız bulunuyorsa öğrenci numarasını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.

AÖL Öğrenci Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

AÖL açık lise ögrenci unuttuğunuz zaman öğrenmek için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. Eğer aktif olarak açık öğretim lisesi öğrencisi iseniz bir kaç adımda okul numaranızı öğrenebilirsiniz.

Açık lise öğrenci numarası öğrenme;

e-Devlet sistemine giriş yapın.

sistemine giriş yapın. “Açık Öğretim Liseleri Öğrenci Durum Belgesi Sorgulama” sayfasını aratarak öğrenci durum belgesi sorgulama ekranını açın.

sayfasını aratarak öğrenci durum belgesi sorgulama ekranını açın. Aktif olarak AÖL kaydınız bulunuyorsa açılacak olan ekranınızda öğrenci bilgileriniz ve öğrenci numarası görünecektir.

kaydınız bulunuyorsa açılacak olan ekranınızda öğrenci bilgileriniz ve öğrenci numarası görünecektir. AÖL öğrenci numarası ile öğrenci bilgi sistemine giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet Okul Numarası Öğrenme

Öğrenci numaramı unuttum nasıl alabilirim? Öğrenci numarasını unutan öğrenciler e-Devlet “Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi” sayesinde öğrenci numaralarını öğrenebilirler. e-Devlet şifrenizi biliyorsanız telefon ile de olabilir sisteme giriş yaparak okul numarasını bilgi sisteminden öğrenebilirsiniz. Velisi olduğunuz öğrencinin listesine ulaşarak öğrencinizin e-Okul sistemine de buradan giriş yapabilirsiniz.

Öğrenci numarası öğrenme ve e-okul sistemine giriş;

e-Devlet uygulaması veya web sitesi üzerinden giriş bilgileriniz ile sisteme giriş yapın.

Arama kısmına “Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi“ yazarak veya ilgili sayfaya buradan giderek öğrenci listesine ulaşabilirsiniz.

yazarak veya ilgili sayfaya buradan giderek öğrenci listesine ulaşabilirsiniz. Açılacak olan sayfada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okuyan velisi olduğunuz öğrenciler listelenecektir.

Çocuğunuzun adı soyadı ve öğrenci numarası gibi bilgiler bu sayfada yer alacaktır.

Sağ tarafta yer alan “Veli Bilgilendirme Sistemine Bağlan” butonuna tıklayarak e-Okul sistemine giriş yapıp öğrenci bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Lise Okul Numarası Öğrenme

Lise öğrenci numarası ile e-Okul sistemine giriş yapılmaktadır. Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapmak için öğrenci okul numarası istenmektedir. Okul numarasını unuttuysanız e-Devlet sistemine giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Eğer şifreniz bulunmuyorsa öğrencinin okulunun öğrenci işlerine giderek öğrenci numarasını öğrenebilirsiniz. Lisede okuyan öğrencilerin okul numaralarını öğrenmeleri için iki yöntem bulunuyor.

Bunlar;

e-Devlet: “Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi” ile okul numarasını öğrenebilirsiniz.

Öğrenci İşleri: Öğencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci işlerine uğrayarak okul numarasını öğrenebilirsiniz.

Okul Numarası Öğrenme (Ortaokul)

Ortaokul öğrencilerine verilen öğrenci numarası ile bilgilendirme sistemine giriş yapılabilmektedir. Ancak okul numarası unutulduğu zaman sisteme giriş yapmak mümkün olmuyor. Ortaokul öğrencileri okul numarasını aşağıdaki 2 yöntem ile öğrenebilirler.

Velisi olduğunuz öğrencinin okul numarasını öğrenmek için e-Devlet öğrenci bilgi sistemini kullanabilirsiniz.

Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci işlerine bizzat uğrayıp okul numarasını sorabilirsiniz.

Üniversite Öğrenci Numarası Nasıl Öğrenilir?

Üniversite öğrencilerinin okul numarası 2 farklı yöntem ile öğrenilebilir.

Bunlar;

Kayıtlı olunan üniversitenin öğrenci işleri birimine bizzat uğramak. Üniversitenin “Öğrenci Numarası Sorgulama” sayfasını kullanarak öğrenci numarasını öğrenme. Örneğin Süleyman Demirel Üniversitesi TC Kimlik No, İsim Soyisim, Anne Baba Adı, Doğum Tarihi bilgileri ile öğrenci numarası sorgulaması yapılabiliyor.

Okuduğunuz üniversitenin öğrenci numarası sorgulama sayfasına giderek öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz.

T.C. Kimlik Numarası İle Açık Lise Öğrenci Giriş Linki

Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş sayfasına T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile giriş yapabilirsiniz. “Açık lise öğrenci numaramı unuttum” diyorsanız hiç endişelenmenize gerek yok. Çünkü sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılabilmektedir.

Açık lise t.c. kimlik no ile giriş linki http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine tıklayın.

Açılan sayfada Güvenlik Kodu, T.C. kimlik numarası ve şifrenizi yazarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak aöl öğrenci sayfasına giriş yapabilirsiniz.

Açık Lise Öğrenci Numarası e-Devlet Sisteminden Öğrenilebiliyor

Açık lisede öğrenim görenler öğrenci numaralarını unutmaları durumunda sisteme T.C. kimlik numarası ile veya e-Devlet sistemi ile giriş yapabilirler. Öğrenci numarasını unutanlar e-Devlet sisteminden “Açık Öğretim Liseleri Öğrenci Durum Belgesi Sorgulama” sayfasına giderek öğrenci numarasını öğrenebilir. Öğrenci giriş ekranından T.C. kimlik numarası ile giriş yapıldığı zamanda öğrencinin öğrenci numarası görünmektedir.