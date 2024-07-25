Facebook hesabın var, niye durum güncellemiyorsun dedim. Abi durumum yok dedi, sarıldık ağlaştık.

Bir terapi yönetimi, aman boşver ölcez zaten.

Tam karakterin oturacakken sandalyeyi çekmişler sanki.

Son gülen sen olacaksın. Çünkü geç anlıyorsun.

Biri de çıkıp demiyor ki kırmızı mercimek neden turuncu?

Kafataslarında beyin yerine tilki taşıyan kızlar var.

Kim o diye sorduğumda “ben” diyen herkese kapıyı açarım, net.

Sperm gibi adamlar var insan olma ihtimalleri milyonda bir.

İlişki durumum oda beni seviyor, bende odayı, ama salon da çok tatlı

Aslında içimde çok zeki biri yatıyor, yatıyor işte sorun orada.

Ders çalışırken müzik dinleyemiyorum. Çünkü ders dikkatimi dağıtıyor.

Hazır telefon yine deli gibi ısınmışken gömlekleri ütüleyeyim.

Bazen kaçmak istiyorum. Sonra aklıma müge anlı geliyor. Vazgeçiyorum.

Bir kadını ağlattıktan sonra kendini ateşe atan tek varlık soğandır.

Evladım sınav kâğıdına baktım, yazın okunmuyor. Kışın okuyun o zaman hocam.

Aşkım ben çok mu şişmanım? Şuradan kendine 2 sandalye çek anlatıyım.

Anneme dünya rekorunu kırdım dedim, iyi yaptın sana da bir şey dayanmıyor dedi.

Ulan Muhittin diye bebek ismi mi olur 2 aylık çocuğun elini öpesim geliyor.

Bu evden başımı alıp gidesim var dedim. Cevap gecikmeden giderken çöpü at dediler.

Seviyor ama gelmiyor? Dimi öküz de öyledir işte trene bakar ama binemez.

2 gecedir yıldız kayıyor sanıp dilek tutuyorum meğer 5. Kattan komşu sigara atıyormuş.

Metrobüste kavga edin, bağırın, çağırın her şeyi yapın ama osurmayın abi ya.

Sen bana bir adım gel, ben sana bir değil, iki değil, üç değil, tam dört kavanoz bal 100 TL.

Gizlice taksimetreye bakmaya çalışırken sol gözüm taksicinin kucağına düştü.

Emlakçı bir ev gösterdi, apartman kapısına hızlıca çıkarsan vurgun yiyorsun, bir altı mağma.

İki diş şarjım kaldı ne demek lan batarya yerine sarımsak mı takıyon telefona.

İlk adımı kız atmaz. Trip atar, tokat atar, göbek atar ama ilk adımı atmaz olum öğrenin bunu.

Ruh halim; iphone da geri tuşu arayan Samsung’lu. Öyle ne yapacağını bilmez.

Eve hırsız girip, odamın dağınıklığını görse biri benden önce davranmış der geri çıkar, o derece.

Annem sende göz var dedi. 23 yıl sonra fark etmesine çok şaşırdım gerçekten.

Yerlere çöp atmayın yazısını okuduktan sonra çöplerini havaya atmaya başlayan arkadaşı kutluyorum.

KOMİK UZUN SÖZLER

Bankamatikten para çekince sayan vatandaş, para eksik çıksa ne yapacaksın çok merak ediyorum.

Ateist olabilmek için kelime-i şehadeti tersten okumanız gerekiyor öyle her isteyen dinden çıksa ohoo.

Allah`tan mal mülk istedim sanırım mal kısmını yüksek sesle söyledim. Yağdırıyor kurban olduğum.

Aynı hatayı iki kez yapmam ben. En az 5-6 kez yaparım ki iyice emin olayım. Sağlamcı bir yapım var benim.

Tatlı yiyip, tatlı konuşuluyorsa bundan sonra mantı yiyip mantıklı konuşacağız gençler anlaştık mı?

Yer sofrası kurulduğunda ay ben bağdaş kuramam diyen hatunların hepsi yoga da Van Damme gibi bacak açıyor.

Hastanede filmimi çektiler doktora hangi kanalda oynayacak? diye sordum. Oksijen tüpü ile kovaladı.

Acaba yüzmek zayıflatıyorsa balinalar neden hala şişman? Tarzı mizah kasmıyoruz diye mi bu kadar mutsuzuz?

Sütten ağzı yanan sütün soğumasını bekler. Olayı büyütmeye gerek yok yoğurtla da hiçbir alakası yok.

Elin oğlu uzayda yaşamı araş tırıyor bizimkiler sigaranın külünü hiç dökmeden sonuna kadar içe bilmenin peşinde.

Erkekler Bluetooth gibidir. Yanındayken bağlantıları iyidir. Uzaklaşınca yeni aygıt aramaya başlarlar.

Hap yazma yutamam şuruptan midem bulanır iğneden de korkarım. Diyen ergene muska mı yazayım? Diyen doktora saygılar.

Karar verdim 14 Şubatta bizim asansöre hediye alacağım. 10 yıldır çıkıyoruz daha birbirimiz hiç kırmadık.

Kaldırımda duran insanı korna çalarak bi yerlere götürmeye çalışan dolmuş şoföründeki azim ve kararlılık kimsede yok.

Kızın etrafı yeniçeri ocağına dönmüş, sefere çıksa Yunanistan`ı çok rahat alır hala az insan çok huzur diyor.

Sabah beş dakika daha fazla uyumak için can atan bu bedenim geceleri uyumamak için neden bu kadar direniyorsun?

Dondurmadan bedava çıkmış erkek çekiciliği diye bir şey var mı arkadaşlar? Benim tek numaram bu. Bir umut işte.

Ben daha çocuk yaşta geçişli edilgen çatılı fiil görmüş insanım. Tabii ki tek başıma zorlukların üstesinden gelebilirim.

Ya benim olursun ya da kara toprağın! Dediğim kız toprak isminde esmer bi çocukla evlenmiş. Ben demiştim zaten.

Erkek ulaşamadığı kadına telefonu duymadı galiba der kadın ulaşamadığı erkeğe, aradığımı görüyor da açmıyor pislik der.

Bir şeyi çok istersen olmaz. Bir şeyi az istersen de olmaz. Bir şeyi hiç istemezsen de olmaz. Bazen olmaz yani.

Bazen çok ‘kırıcı’ olabiliyorum! Şimdi de iki tane yumurta kırıp, güzel bir omlet yapacağım. Kahvaltı yapmayanlar buyursun.

Şimdi gidip odada kendi imkânlarımla atom parçaladım desem annemin soracağı ilk soru: hep yerlere döktün di mi?

Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler hemen eksik var mı diye sayarım. Zaman kötü abi, yerde bulsan sayacaksın.

Allah kimseyi otobüse binmeye çalışan teyzelerin önüne düşürmesin. Teyze teyze değil Osmanlı akıncısı Fatihin fedaisi Kara Murat.

Benden tek taş bekleyen kadının yalnızca okey masasında sağımda oturacak olması gerçeğini acı da olsa kabullendim.

Süt içince vücudun uykusu gelirmiş kahve içince vücudun uykusu kaçarmış. Dün gece sütlü kahve içtim. Vücut ne yapacağını şaşırdı.

Eğer bir kızın fotoğrafları belden yukarı ise kısa boylu, omuzdan yukarı ise şişman, sadece gözleri görünüyorsa kaçın.

Biz ayrı dünyaların insanlarıyız dedi. Aman Allah’ım! Üzüntüden kahrolacağım. Ben iki dünya oldu ğunu sanan birini mi sevmişim.

Konuşup konuşup muhabbetin sonu geldikten sonra, ”Amaaan boş ver dedikodu yapmış olma yalım” diyen kadın, Türk kadınıdır.

Karısının çok konuştuğundan yakınan adama sormuşlar eşinizle ne zaman evlendiniz? Adam cevap vermiş çeneler çeneler önce.

Selçuklu Devletinizi sadece 75 kuruş farkla Büyük Selçuklu olarak almak ister misiniz yanında 8’li soğan halkası da var.

Abi çok yalnızım diyorum tövbe de yalnızlık Allah’a mahsus diyor. İlla bir yerden yakacak, illa cehenneme gönderecek şerefsiz.

Mesela 19. kanalı açak istiyorsam 1 ve 9 uzak diye 22. kanalı açıp 3 kere geri tuşuna basıyorum. Bütün hayat stratejim bu.

Mavi gözlü erkekler can ise ben oyun hamuru muyum? Ben plastik miyim? Benim gözler ela ben İsmail Türüt gömleği miyim? Neyim ben ya.

Elma dersem sev, armut dersem gel. Avokado dersem. Mal gibi bakarsın işte. Hayatında avokado mu gördün sanki Allah’ın fakiri.

1 işçi bir binayı 37300 saniyede yapıyorsa, 37300 işçi 1 binayı 1 saniyede nah yapar. Nerde kaldı orantı? Matematik bitmiştir benim için.

Siz bu dokunmatiklerle hem hızlı hem yanlışsız nasıl yazıyorsunuz ya. Ben Türkçe başlıyorum Urduca bitiriyorum anasını satayım.

Korku filmlerine bakışım balayında büyük dedenin Transilvanya’daki şatosuna gidiyorsan vampir g.tünü ısırırken niye ben diye ağlamayacaksın.

Bu sabah uyandım baktım bi sivrisinek dudağıma buse konduruyor. Noluyo lan dedim. Kış geliyor abi, gidiyorum dedi. Sarıldık ağladık.

Bu elit misafir çocuklarını hiç sevmiyorum, gelmiş satranç oynayalım diyor, ulan gel bilgisayara otur döve döve kaldırayım. Döngüyü ne bozuyorsun.

Bence kardeşler bakkala göndermek ve çeşitli ayak işlerinde kullanmak için var. Ara sıra dövüp stress atma olayı zaten bambaşka güzel.

Bazen pencereyi açıp uzaklara bakıp hayallere pekguzelsozler.com dalmak istiyorum sonra karşı evdeki teyzeyi don asarken görüyorum tüm hevesim kaçıyor.

Psikoloğa gidip sorunlarım var dedim hangimizin sorunu yok ki hepsi geçer dedi gönderdi. Şimdi daha iyiyim. Profesyonel destek şart.

Evlenme programında hayır cevabı alınca çıkış yolunu şaşıran yaşlı amca gibi uyandım bugün, öylesine yıkılmış öylesine feleği şaşmış.

Yanında olmayanı istemek seni sevmeyeni sevmek bırakıp gideni özlemek. Ters psikoloji bu kadar sıkı bir disiplinle çalışmak zorunda mı?