Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik siber eğitimi verildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması" amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, Şarköy 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şarköy Meslek Yüksekokulunda 170 öğrenci ve 13 öğretmene "güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis, teknoloji bağımlılığı" konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.