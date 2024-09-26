Bahçelievler’de çürük olduğu ortaya çıkınca yıkılan ilkokulun öğrencileri, yaklaşık 2 yıldır taşımalı eğitimle başka okula gidiyor. Çocukların mağdur olduğunu söyleyen veliler, okulun bir an önce yeniden yapılmasını istedi.

Bahçelievler Mustafa Kemal İlkokulu, 6 Şubat depreminden sonra yapılan incelemenin ardından çürük raporu verilen okullar arasında yer aldı. Bunun üzerine okul, iddiaya göre, 1 yıl içerisinde yeniden yapılmak üzere yıkıldı. Öğrenciler ise taşımalı olarak çevredeki okullarda eğitim görmeye başladı. İlkokul öğrencileri her gün yıkılan okulun bahçesinde toplanıp gelen servislere binerek yeni okullarına gidiyor. Yıkımın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen okul yapılmayınca veliler duruma tepki gösterip imza topladı.

"Dilekçeleri en yakın zamanda valiliğimize teslim edeceğiz"

Okulun yıkıldıktan sonra söylenen sürede yapılmadığını dile getiren veli Tuğba Özdemir, “6 Şubat depreminden sonra okulumuzda güçlendirme yapılmasını bekliyorduk ama depreme dayanıklı olmadığı için yıkım yapıldı. Bize Şubat ayında tekrar teslim edileceğini söylediler ama hiç bir gelişme olmadı. Çocuklar molozların içerisinde servislerle başka okula gitme mücadelesi yaşıyor. Alanda ışıklandırma olmadığı için, bu boş alanı otopark olarak kullandıkları için mağduriyet yaşıyoruz. Öğrenciler servislerle giderken mağduriyetler oluyor. Yetkililerin en yakın zamanda okulumuzu yapılmalarını istiyoruz. Velilerle birlikte yazdığımız dilekçeleri en yakın zamanda valiliğimize teslim edeceğiz” dedi.

"Okulumuzun bir an önce yapılıp teslim edilmesini istiyoruz"

Çocukların molozlar ve çöplüğün içerisinde servislere binerek yeni okula gittiğini söyleyen veli Gülçin Eda Aktürk ise, “Okulumuz yıkıldıktan sonra molozlar kaldırılmadı. Çocuklar bu molozların ve çöplüğün içerisinde servislere binerek yeni okula gidiyor. Çocuklar burada çok zorluk çekiyor. Yağmur yağınca üstleri başları çamur oluyor, burada çöplerle oynuyorlar. Yerlerde inşaattan kalma cam kırıkları ve fayanslar var. Çocukların elleri kesiliyor, dizleri kanıyor, üstleri yırtılıyor. Çocuklar burada kirlenen üstleriyle okula gidip eğitim görüyorlar. Okul ile evlerimiz arasında çok mesafe olduğu için bir şey olduğunda velinin okula yetişmesi uzun sürüyor. Servislerle başka okula taşındığımız için son dersimiz kaldırıldı. Çocuklar son derse girmek yerine tekrar buraya tahliye oluyor. Okulumuzun bir an önce yapılıp teslim edilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.