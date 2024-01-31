SUBÜ Ferizli MYO öğrencileri, düzenlenen teknik geziyle brode kumaş üretimini yerinde inceledi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı ve Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin brode kumaş üretimini yerinde incelemeleri amacıyla gayesiyle tekstil firmasına teknik gezi düzenlendi. Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar rehberliğinde gerçekleştirilen gezide, firma tarafından sunum yapılarak faaliyetler anlatıldı.
Kaynak: iha