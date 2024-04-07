23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Bilecik minikler teşvik il şampiyonası rekor katılımla gerçekleşti.

Şampiyonaya katılan sporculara ve desteklerinden dolayı sporcu velilerine teşekkür eden Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar, "Minik sporcularımız dart branşımızı çok sevdiler. Velilerimiz tarafından da beğenilen branşımızda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün destekleri ile bu turnuvaları daha sık yapmayı, sporcularımızla ulusal ve uluslararası arenalarda da başarılı sonuç almayı planlıyoruz" dedi.

Yapılan müsabakalar sonunda minik kızlarda 1. Zeynep Naz Terzi, 2. Beren Bahçelik,3. Beren Uslu,4. Buğlem Uysal olurken minik erkeklerde ise 1. Güney Cebeli, 2. Mehmet Efe Torunlar, 3. Enver Çakır, 4. Eyüp Güven oldu.