Bursa’da 160 bin kişinin yaşadığı Mudanya ilçesinde 55 bin kişi eğitim çağındaki öğrencilerden oluşuyor.Bu öğrenciler arasında mağduriyet yaşayan okullardan biri de Güzelyalı Burgaz Mahallesi’ndeki Güzelyalı Anadolu Lisesi. Mudanya-Altıntaş yolu üzerinde, yerleşim alanlarından uzakta bulunan okulda 537 öğrenci ve 42 öğretmen eğitim görüyor. Kırsal mahallelerden gelen öğrenciler taşımalı eğitim servislerinden faydalanabilirken, çoğu öğrenci ulaşım için Burulaş’a ait 2GM ve 2GY hatlarını kullanmak zorunda kalıyor. Ancak 16-20 kişilik midibüsler, yoğun öğrenci sayısı karşısında yetersiz kalıyor.

Okul çıkışında yüzlerce öğrenci aynı anda durağa koşuştururken, 20 dakikada bir gelen araçlara binmek neredeyse imkânsız hale geliyor. Bazıları çaresizlikten ana yola inip otostop çekerken, dar ve çift yönlü yolda her an kaza riskiyle burun buruna geliyor.

Veliler sorun defalarca resmi kurumlara iletilmesine rağmen ancak henüz çözüm bulunamadı. Mudanya Belediyesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve diğer kurumlara seslenen veliler, "Eğitim anayasal bir haktır ve bu çocuklar yalnızca Mudanya’nın değil, hepimizin çocuklarıdır. Belki de sizin çocuğunuz da o durakta, bir sonraki otobüsü bekliyordur ve kırsal bir yoldan her türlü tehlikeye karşı yürüyordur" diyerek bir an önce çözüm bulunmasını istedi.